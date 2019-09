76-jarige tractorbestuurder in levensgevaar na botsing met truck

De start van het academiejaar heeft zoals verwacht voor een pak extra drukte op de wegen in en rond Hasselt gezorgd. Maar volgens de politie is de verwachte chaos uitgebleven. De politie, de stad en de hogescholen hadden dan ook een verkeersplan uitgewerkt met extra parkings en seingevers. Toch moest de politie nog enkele hardleerse foutparkeerders beboeten, één wagen werd weggesleept omdat hij een brandweg blokkeerde. Vanaf morgen wordt er extra signalisatie geplaatst zodat de studenten de extra parkings beter gaan benutten, want nu was het vooral aanschuiven op de traditionele plekken.