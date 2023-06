8 jaar cel voor twintiger die naaktzwemmer aanviel met machete aan kanaal in Kanne

door Marijke Nijssen

De 27-jarige man uit Lanaken die vorig jaar aan het kanaal in Kanne een Duitse jongeman aanviel met een mes moet voor 8 jaar naar de gevangenis. De rechter in Tongeren noemt de man "een tikkende tijdbom". Hij is schuldig bevonden aan poging tot moord.

Op 18 juli vorig jaar trok de Duitse jongeman samen met enkele vrienden naar het kanaal in Kanne bij Riemst. Daar kwam het tot een discussie tussen de vriendin van de Lanakenaar, haar familie en de Duitsers omdat deze laatste naakt aan het zwemmen waren. De vriendin belde haar vriend. Hij reed naar het kanaal en ging één van de Duitser te lijf met een mes. De politie kwam ter plaatse. Ze troffen de Duitser aan met verschillende messteken over heel zijn lichaam. De man werd overgebracht naar het ziekenhuis maar verkeerde niet in levensgevaar. De rechter veroordeelde de man uit Lanaken tot een effectieve celstraf van acht jaar Ook de vriendin van de Lanakenaar krijgt een jaar cel en een geldboete van 1.600 euro.