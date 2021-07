Een dronken man die betrokken was bij een vechtpartij in Runkst en naar het ziekenhuis moest voor verzorging, heeft zich bijzonder agressief gedragen tegenover zijn hulpverleners. Eerst viel hij hen fysiek aan, daarna beschadigde hij met een zuurstoffles het ambulancevoertuig. "Onaanvaardbaar", zegt medisch directeur Jos Vandekerkhof. Het ziekenhuis heeft klacht ingediend. Het incident gebeurde afgelopen nacht rond 00u30, nadat de ambulance werd opgeroepen naar een vechtpartij in Runkst. De politie was al ter plaatse. Er moest een persoon, die onder invloed van alcohol was, overgebracht worden naar het ziekenhuis. De patiënt gedroeg zich aanvankelijk rustig. Na een paar honderd meter, veranderde dit gedrag naar fysiek agressief en werd de verpleegkundige die achterin zat op de arm en tweemaal in het gelaat geslagen. De ambulancier heeft onmiddellijk een noodstop uitgevoerd zodat de verpleegkundige kon ontkomen. De patiënt heeft vervolgens met een zuurstoffles flinke schade aangericht aan de ambulance. Het voertuig is voorlopig niet meer bruikbaar. Het ziekenhuis zet de volgende dagen een vervangambulance in. De ambulancier en de verpleegkundige werden door de urgentiearts onderzocht en zijn tijdelijk arbeidsongeschikt. Het hele team van de dienst spoedgevallen is onder de indruk van dit incident. Jos Vandekerkhof, medisch directeur: 'Het merendeel van de patiënten gedraagt zich wél respectvol naar onze hulpverleners. Maar dit soort ‘agressors’ moet gestraft worden. Wat er vannacht gebeurd is, is absoluut onaanvaardbaar. Hier moeten we als sector op reageren! We doen daarom een oproep aan de bevoegde overheid om te doen wat er beloofd is: het doorvoeren van een nultolerantiebeleid voor geweld tegen politiemensen én hulpverleners."