800 Limburgers verliezen mogelijk kindergeld door administratieve fout bij verhuis van school

De blok- en examenperiode gaat binnenkort van start. Voor veel studenten de laatste spurt vooraleer ze aan de vakantie beginnen. Maar examens betekenen voor heel wat studenten ook stress. Hoe kan je deze stress de bovenhand bieden? De studentenondersteuners van Hogeschool PXL zetten enkele tips op een rijtje: Ontspanning: las een pauze in!Je hebt het waarschijnlijk al vaak gehoord, ontspannen in de examenperiode is belangrijk. Deze tip klopt uiteraard, maar nog belangrijker is om te weten hoe je dit precies doet. Ga allereerst op zoek naar ontspanningsmogelijkheden die voor jou werken. De ene student komt tot rust door te gaan joggen of wandelen, de andere student is meer gebaat bij relaxatieoefeningen of yoga, nog andere studenten nemen een warm bad of luisteren naar muziek. De bedoeling van deze ontspanningsmomenten is tweevoudig: enerzijds willen we ons brein ontlasten door met iets anders bezig te zijn. Anderzijds brengen ze meer zuurstof in ons lichaam, waardoor de stresssymptomen afnemen. Best worden korte en lange pauzes met elkaar afgewisseld. Neem na ongeveer 50 minuten studeren een korte onderbreking van een tiental minuten. Na twee of drie blokken van 50 minuten gestudeerd te hebben, neem je best een langere pauze.via GIPHY via GIPHYPlannen: maak een schema!Een grote hulp om door het bos de bomen te zien is om een examenplanning op te stellen. Denk op voorhand na hoeveel dagen je hebt per opleidingsonderdeel. Vervolgens plan je per dag in welke hoofdstukken je geleerd wilt krijgen. Door dit overzicht neer te schrijven, brengt dit extra rust met zich mee. Om studenten hierin te ondersteunen, organiseert Hogeschool PXL verschillende workshops, die ze leerateliers noemen. Studenten kunnen zich inschrijven voor leerateliers zoals leren studeren, plannen, voorbereiden op de examens, stressmanagement,…via GIPHYOp het examen: rustig blijven! Heb je ook tijdens het examen zelf last van stress? Misschien zelfs met een black-out als gevolg? Probeer ook dan te ontspannen. Laat de examenvraag even rusten en focus je op iets anders. Je kan bijvoorbeeld ademhalingsoefeningen doen om tot rust te komen. Je zal merken dat de kans groot is dat je achteraf het antwoord wel weer weet. Maak ook steeds gebruik van een kladblad om het antwoord rustig te laten binnenkomen. Noteer bij iedere examenvraag enkele belangrijke begrippen die je te binnen schieten. Nadien schrijf je pas je antwoord neer op jouw examenkopij.via GIPHY via GIPHYGezonde levensstijl: een gezonde geest in een gezond lichaam!Probeer ook zeker te zorgen voor een gezonde levensstijl. Om je te kunnen concentreren heb je nood aan voldoende en gezond voedsel, frisse buitenlucht en voldoende slaap. Voorzie je niet genoeg in deze basisbehoeften, dan ga je je suf en prikkelbaar voelen. Voorzie je eetmomenten tijdens de pauzes en ga niet zitten eten achter je boeken. De studeertijd dient enkel om te studeren, al de rest is voor tijdens de pauzes. Een glas water meenemen naar je studieplek kan natuurlijk wel.via GIPHYSteun: je bent niet alleen!Ook ouders, andere familieleden en vrienden hebben een rol tijdens de examenperiode. Belangrijk is dat zij er zijn en steun bieden. Dit doen ze door te luisteren, door te vragen hoe het studeren lukt, door samen te lachen, door te verwennen met iets lekkers,… Respecteer als ouder de rust in huis en maak geen overbodig lawaai. Merk je als student dat je thuis niet kan studeren, overweeg dan zeker eens om in een bibliotheek te gaan studeren. via GIPHY via GIPHY