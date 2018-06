Het gerechtelijk onderzoek naar de plofkraken in Kinrooi, Lommel, Lummen en vier andere plaatsen in ons land, krijgt een verrassende wending. De Lommelse schepen Anick Berghmans is in verdenking gesteld voor haar betrokkenheid bij de plofkraken. In haar tuin is de vluchtauto terugvonden, die de bende mogelijk gebruikte bij de plofkraak, vorige week in Lommel. Berghmans is gisteren opgepakt, samen met een vriend. Maar ze zijn in de loop van de dag beiden door de onderzoeksrechter vrijgelaten. De zaak krijgt ook een politiek staartje. De N-VA, in Lommel in de oppositie, eist haar ontslag.