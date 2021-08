86-jarige fietser belandt in kanaal in Pelt en overlijdt

De hop maakt na meer dan 50 jaar een comeback in Limburg als broedvogel. Dat maakt Natuurpunt vandaag bekend. De soort wordt in België steeds vaker gezien, maar het gebeurt slechts zelden dat hoppen ergens langdurig ter plaatse blijven of gaan broeden. Na een eerder broedgeval in de Antwerpse Kempen in 2017, was er ook dit jaar een succesvol broedgeval in natuurgebied het Hageven in Neerpelt. De hop kan je herkennen aan zijn prachtkuif en typische ‘oepoepoe’-zang. Het laatste Limburgse broedgeval dateert al van 1968 in Hasselt-Galgenberg. In Neerpelt kwam de hop voor het laatst tot broeden in 1963, in de tuin van Dr. Vinken tegenover het station. Dit had alles te maken met de aanwezigheid van de veenmol langs de Dommel. Deze insecten zijn een lekkernij voor de hop. Drie jongen De hop werd in mei voor het eerst gespot op de heide in het Hageven en aan de overkant van de Dommel. De vogel bleek op zoek te zijn naar een partner. Toen hij eind mei steeds vaker werd gezien en uiteindelijk zelfs in het gezelschap van een tweede exemplaar, begon de hoop op een broedgeval toe te nemen. Om de rust in het gebied te bewaren werden alle waarnemingen van de hop tijdelijk onder embargo geplaatst. Dankzij de rust en een hoog voedselaanbod slaagden de hoppen erin om drie jongen groot te brengen in het Hageven. Op 11 juli vloog het eerste jong uit en later die dag ook het tweede. Het derde jong verliet het nest op 13 juli. De felle regen leek nog even roet in het eten te gooien, maar minstens twee jongen werden intussen nog gezien. Gericht natuurbeheer Het broedgeval van de hop is voor de beheerders van het Hageven een kroon op het werk van meer dan een halve eeuw gericht natuurbeheer. “Na het geslaagde broedgeval van kraanvogels in de Vallei van de Zwarte Beek, is het broedgeval van de hop zeker één van de grootste opstekers voor de provincie dit jaar”, aldus Natuurpunt. (Foto: Roger Follon)