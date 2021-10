AA Gent stort Racing Genk in crisis na 5de nederlaag op rij

door Dario D'Arpino

Het is crisis in de Cegeka Arena. Want Racing Genk verloor gisterenavond al voor de vijfde keer op een rij. Dit keer was AA Gent de boeman van dienst. Genk ging in eigen huis met pijnlijke 0-3 cijfers onderuit. Vooral het Genkse spelniveau in de tweede helft is zorgwekkend te noemen. Dat besefte ook trainer John van den Brom na afloop van de wedstrijd. Intussen heeft de club beslist om de samenwerking met van den Broms assistent, Dennis Haar, stop te zetten.