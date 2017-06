Aanhoudende droogte is een ramp voor jonge fruitbomen

Net geen 100 windmolens telt Limburg op dit ogenblik. Ze staan verspreid over 16 gemeenten. Dat is niet slecht, maar het kan nog veel beter, zegt gedeputeerde voor Milieu Ludwig Vandenhove. Morgen is het de Dag van de Wind. Er lopen nog tientallen aanvragen. Maar vaak is er veel tegenkanting van omwonenden. We hebben de politieke moed nodig om tegen de zin van de burger in, meer windmolens te bouwen, klinkt het.