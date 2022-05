- Het parket Limburg pakt vier verdachten op voor een brandstichting in Beringen waarbij twee brandweermannen om het leven kwamen. Drie verdachten waren minderjarigen op het ogenblik dat de brand is aangestoken.- Op het assisenproces over de moord op Silvio Aquino doen foto's van de lichamen van het slachtoffer en van één van de daders de emoties hoog oplaaien. - De vraag naar zonnepanelen is op een half jaar tijd verdrievoudigd. Limburgers zoeken massaal naar alternatieven voor energieprijzen die de pan uit swingen.- Minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir mag Gaza niet binnen van Israël. Kitir bezoekt de Palestijnse gebieden. We hebben een verslag van onze journalist in Jeruzalem. - En de kans is groot dat we een warme en droge zomer krijgen. De aanhoudende droogte doet het risico op watertekorten toenemen.