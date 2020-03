Aanhoudende regen zorgt voor wateroverlast in Diepenbeek

- De regering geeft het advies om binnenevenementen met meer dan 1.000 bezoekers af te gelasten om zo de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Maar de Limburgse burgemeesters die wij contacteren zijn dat voorlopig niet van plan.- Ook in het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk zijn er twee medewerkers besmet met het coronavirus. Ze kwamen niet in contact met patiënten waardoor de werking van het ziekenhuis niet in gedrang komt. - Italië neemt intussen drastische maatregelen en zet het volledige land in quarantaine. Reisorganisator De Zwerver probeert een bus toeristen nog naar Limburg te krijgen. Ook heel wat Limburgers met Italiaanse roots leven mee met vrienden en familieleden in Italië.- Door de aanhoudende regen is het grondwaterpeil in Limburg weer op niveau, behalve in Zuid-Limburg.- En levende motorcrosslegende Stefan Everts gaat donderdag weer onder het mes. Hij verloor al acht tenen na een malaria-infectie. De nieuwe operatie moet de dagelijkse pijn verminderen.