Aanhouding stiefbroer van dodelijke steekpartij in Neeroeteren bevestigd

- In Neeroeteren bij Maaseik is een dertig jarige Tsjechische man overleden na een schermutseling met een wapen. Een 21 jarige man, ook een Tsjech, werd gearresteerd.- De voorbije 10 jaar verdwenen in Limburg maar liefst 40 procent van de cafés. Nergens in Vlaanderen is de daling zo groot. - In Borgloon start burgerbeweging Borgloon Eerst met een campagne tegen de fusie met Tongeren. Ze hopen het huidige stadsbestuur te overtuigen om af te stappen van de fusieplannen.- In Deel 5 van onze studentenreeks bezoeken we de cantus van studentenvereniging Hermes.- Racing Genk speelt 2-2 gelijk tegen Fiorentina in de Conference League en kijkt met vertrouwen uit naar de Limburgse derby tegen STVV. Maar ook de Kanaries geloven in hun kansen en zijn niet van plan om zich in te graven.