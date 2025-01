In het kader van een lopend gerechtelijk onderzoek naar drugshandel heeft Politie CARMA twaalf huiszoekingen uitgevoerd. Tien ervan gebeurden in Houthalen-Helchteren, de andere in Genk en in Heusden-Zolder. Tijdens de huiszoekingen werden elf personen, tussen 26 tot 71 jaar, gearresteerd. Vijf van hen zullen vandaag voorgeleid worden. Bovendien werd er in totaal zo'n €42.000 cash geld gevonden, 5kg hasj, 200gr cocaïne en een gebruikershoeveelheden cannabis. Politie CARMA nam tien voertuigen in beslag om verder onderzoek op uit te voeren. In één voertuig werd alvast een verborgen ruimte aangetroffen. De onderzoeksrechter zal bepalen welke voertuigen finaal in beslag genomen zullen worden en welke vrijgegeven worden. Andere voorwerpen die in beslag genomen werden zijn een alarmpistool, tal van GSM's, laptops, tablets en enkele luxeartikelen (schoenen, handtassen, een armband en zonnebrillen). Daarnaast vroeg de politie om een twintigtal bankrekeningen te blokkeren. Politie CARMA zet het onderzoek voort.