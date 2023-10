Aannemer vernielt per ongeluk schutterij in Maasmechelen

- In het parlement spelen de Limburgse ministers Zuhal Demir en Jo Brouns opnieuw een hoofdrol in het debat rond stikstof. Als er geen oplossing komt, gaat Vlaanderen op slot.- Jessie De Weyer trekt de lijst voor N-VA bij de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. Dat maakt ze bekend in het TVL middagnieuws.- Steeds meer mensen laten hun erfenis na aan het Natuurhulpcentrum in Oudsbergen. Tachtig kandidaat-donateurs schrijven zich in voor een infomoment.- Is de wolf nog welkom in Oudsbergen? Op Werelddierendag lanceert de meest diervriendelijke gemeente van Vlaanderen een aangepaste versie van haar dierenactieplan.- En in Maasmechelen vernielt een aannemer per ongeluk het schietterrein van de schutterij Sint Monulphus en Sint Gondulphus.