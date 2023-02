Aanslag verijdeld op gala Miss België, Lommelaar opgepakt

Miss-kandidate Christina Lalomia uit Genk was ook aanwezig op het gala. Zij zat in de top 15 van de Miss België-verkiezing in de Panne. Christina vertelt hoe de zaal ontruimd werd en dat ze bijna meer dan een half uur lang buiten moesten wachten totdat de politie alles onderzocht had en de situatie veilig was. Ze is nog steeds geschrokken na de gebeurtenis, maar gelukkig liep alles goed af, getuigt ze.