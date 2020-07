Aantal besmettingen en ziekenhuisopnames stijgt verder

Het Agentschap Zorg en Gezondheid start met een bron- en clusteronderzoek in Genk omdat ook daar de alarmdrempel van nieuwe besmettingen is bereikt. De stad verscherpt en verduidelijkt intussen de mondmaskerplicht in de stad. Zo zal iedere Genkenaar vanaf vandaag altijd verplicht een mondmasker op zak moeten hebben en wordt het dragen van een mondmasker ook verplicht in de bovenlokale handelsstraten: Vennestraat, Stalenstraat en Hoevenzavellaan. "Eind vorige week beslisten we al om de mondmaskerverplichting uit te breiden naar het volledige centrum. Nu gaan we nog een stap verder en geldt de verplichting ook voor de Stalenstraat (tussen Dennenstraat en Verbindingslaan/Heppenzeelstraat) inclusief de Watergrasstraat, de zijwegen van de Hoevenzavellaan en de buurt rond de Vennestraat (zone C-mine – Vennestraat – Hoefstadstraat). Overal waar veel mensen kunnen samenkomen dus. Deze zones zullen we zo snel mogelijk duidelijk aangeven met signalisatie," zegt burgemeester Wim Dries (CD&V). Geen mondmasker op de fietsHet is in Genk voortaan ook verplicht om een mondmasker op zak te hebben. "Dat betekent namelijk dat je ten allen tijde een mondmasker kan opdoen, als dat nodig is. We vragen onze burgers met aandrang om proactief een mondmasker op te zetten op drukke plaatsen, dat is ieders individuele verantwoordelijkheid. Wel hebben we beslist dat het dragen van een mondmasker niet langer verplicht is als je je met de fiets, brommer of op skates verplaatst. Met andere woorden: als je je op wieltjes verplaatst. Een kleine versoepeling om de verplaatsingen meer aangenaam te laten verlopen, maar wel dus met de vraag om altijd je verantwoordelijkheid op te nemen," zegt Dries. Kermissen afgelastOok besliste het stadsbestuur om de 64ste Herenstraat & Zijstraten Kermis en de Kermis in Driehoeven af te gelasten. "Met spijt in het hart en alle geloof in de organisatoren, maar dit zijn te grote evenementen en we kunnen en mogen dat risico nu niet nemen, in ieders belang," aldus Wim Dries. De stad geeft met deze verstrengde aanpak een duidelijk signaal voor de veiligheid van haar inwoners. Er zal strikt toegezien worden op de naleving ervan. De andere hygiënemaatregelen blijven uiteraard gehandhaafd.