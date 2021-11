Aantal coronapatiënten in Limburgse ziekenhuizen stijgt fors

Het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk heeft gisteren 18 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Dat brengt het totaal op 94 covidpatiënten in het ziekenhuis van wie 22 patiënten op intensieve zorgen liggen.

Het gaat weer de verkeerde richting uit met de Limburgse coronacijfers. Op dit moment liggen er 263 coronapatiënten in de Limburgse ziekenhuizen, waarvan 54 op intensieve zorgen. Het is al van 20 november 2020 geleden dat er nog zoveel patiënten opgenomen werden in de ziekenhuizen in onze provincie.

In de Limburgse scholen loopt het aantal besmettingen ook serieus op. Er zitten tussen de 60 à 80 klassen in de noodremprocedure. En ook in de secundaire scholen zijn er opnieuw clusters ontdekt, ondanks de hoge vaccinatiegraad. Heel wat scholen beslissen daarom om over te schakelen op afstandsonderwijs, zo willen ze hun examens nog vrijwaren.