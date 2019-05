Aantal gemengde politiecontroles in de grensstreek opgevoerd

Gruitrode in Oudsbergen is deze ochtend opgeschrikt door een plofkraak. Die werd gepleegd op een Argentakantoor in de Pastoriestraat. Omwonenden werden rond 3.30 uur opgeschrikt door een luide knal. Getuigen hebben een donkerkleurige Audi met gemaskerde mannen gezien. De schade aan het bankkantoor is groot, maar niemand raakte gewond. Buit waarschijnlijk onbruikbaar De politie CARMA, het gerechtelijk labo en DOVO kwamen ter plaatse om de locatie veilig te stellen en om een onderzoek op te starten. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat er een aanzienlijke som geld gestolen werd. De bankautomaat was uitgerust met een plofpatroon, waardoor de biljetten met inkt besmeurd werden en dus waarschijnlijk onbruikbaar zijn. Rond 8 uur was het onderzoek ter plaatste afgerond en werd het Argentakantoor terug vrijgegeven. De Federale Gerechtelijke Politie Limburg zet het onderzoek verder. Vijfde plofkraak Dit jaar werden er al vijf plofkraken gepleegd in onze provincie. Eerder waren er ook al in Kinrooi, Hamont-Achel, Bree en Dilsen-Stokkem. Later volgt meer in het TVL Nieuws.