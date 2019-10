Aantal Limburgse kappers stijgt maar job blijft knelpuntberoep

De grote werkgevers in onze provincie zijn vandaag Limburgse familiebedrijven die stevig in onze provincie verankerd zijn en niet snel zullen wegtrekken. Dat is het grote verschil met bedrijven uit het verleden, zoals Philips Hasselt of Ford Genk, die moesten luisteren naar bazen uit het buitenland. Dat zei Stijn Bijnens, CEO van Cegeka, in ons middagnieuws in een gesprek naar aanleiding van de opening van het nieuwe gebouw van Cegeka.