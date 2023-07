- De schaatsbaan in Hasselt is defect. Dat is een streep door de rekening van topsporters die er trainen. Eigenaar Sport Vlaanderen en het stadsbestuur maken intussen ruzie over een nieuwe schaatsbaan.- Meryame Kitir stopt met politiek. Na haar ontslag als minister kondigde ze nog aan dat ze sterker terug zou komen.- Koningin Mathilde bezoekt in Pelt een zomerkamp voor kinderen met kanker. TV Limburg krijgt exclusief een blik achter de schermen van de universitaire ziekenhuizen die de zorg ook tijdens hun vakantie blijven verzekeren. - Na financiële problemen bij woonzorgbedrijf Triamant in Sint-Truiden, blijven bewoners achter in mensonwaardige omstandigheden.- En wat kost parkeren in Genk? Na onze reeks over parkeren in Hasselt, gaan we deze week op onderzoek in de andere Limburgse steden.