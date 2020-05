Aantal nieuwe ziekenhuisopnames daalt

Het aantal ziekenhuisopnames is opnieuw gedaald. De afgelopen 24 uur zijn er 43 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis, dat zijn er 17 minder dan de dag ervoor. Er liggen momenteel 2.230 patiënten in het ziekenhuis, dat is een stijging van 8.

Op intensieve zorgen liggen nu 465 personen, dat is een daling van 13 patiënten. 35 personen mochten de afgelopen 24 uur het ziekenhuis verlaten. Sinds 15 maart werden al 13.732 patiënten ontslagen uit de Belgische ziekenhuizen.

Wel zijn er 65 nieuwe overlijdens door het coronavirus gerapporteerd in België, dat is een lichte stijging van 3. De ziekenhuizen meldden 34 sterfgevallen, de woonzorgcentra 31. In deze laatste groep werd 81% van de overlijdens bevestigd door een COVID-test. In totaal zijn nu 8.761 mensen overleden.

In België zijn de afgelopen 24 uur 330 nieuwe besmettingen vastgesteld, een daling van 38. In totaal zijn er 53.779 bevestigde gevallen van besmetting in ons land.