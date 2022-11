Aanval op het Europees record marathon estafette in Tongeren geslaagd

door Birgit Van Asten

Dieter Kersten heeft met zijn team het Europees record op de Ekiden Marathon gebroken met amper een verschil van 35 seconden. De eerste editie van het Runner's Lab vond vandaag in Tongeren plaats. Ekiden is een marathon in aflossingsvorm met zes atleten. Voor Tongenaar Dieter Kersten is het als kapitein van de ploeg extra speciaal om in zijn eigen stad het record te verbreken. De opbrengst van het evenement gaat naar MS-Liga.