Aardappeloogst voor helft mislukt door droogte

De Belgische paarden zijn gegeerd over heel de wereld. Zo betalen de dochters van Steve Jobs en Bill Gates maar liefst 10 miljoen euro voor hun favoriete paard. Een overdreven groot bedrag vertelt ex top ruiter Ludo Philippaerts. Volgens hem is de populariteit van de Belgische paarden al jaren in opmars. Philippaerts verkocht zelf ook al enkele paarden van zijn fokkerij in Meeuwen-Gruitrode aan Amerikanen.