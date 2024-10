De politiezone Kempenland heeft vier oplichters gearresteerd die de afgelopen maanden actief waren in heel België en hun slachtoffers via het internet hebben misleid.De slachtoffers ontvingen een e-mail die schijnbaar afkomstig leek te zijn van hun ziekenfonds, bank of een andere betrouwbare instantie. Wanneer de slachtoffers op de link in de e-mail klikten en enkele bijkomende stappen volgden, werden ze telefonisch gecontacteerd door een zogenaamde medewerker van de instantie. Deze persoon zei dat de slachtoffers hun waardevolle bezittingen moesten veiligstellen, ze konden dit doen door hun bankkaarten en eventueel juwelen of cash geld af te geven aan de persoon die kortelings aan de woning zou aanbellen. Deze gaf zich meestal uit als een medewerker van de bank of als een politieagent. 4 arrestaties"Onze diensten werden gewaarschuwd door meldingen van burgers die de situatie niet vertrouwden, waarna we onmiddellijk actie hebben ondernomen," aldus politiezone Kempenland. Mede dankzij de alerte burgers konden vier verdachten gearresteerd worden, waarna ze werden voorgeleid aan de onderzoeksrechter en vervolgens overgebracht naar de gevangenis. Gelijkaardige feiten over heel LimburgBinnen het arrondissement Limburg werden tientallen soortgelijke feiten vastgesteld. Politiezone Kempenland en Parket Limburg benadrukken daarom het belang van waakzaamheid onder burgers bij dit soort oplichting en geven graag de volgende tips: De politie, banken, ziekenfondsen of andere betrouwbare instanties zullen nooit vragen om waardevolle bezittingen zomaar te overhandigenBlijf steeds waakzaam bij verdachte sms’en en e-mails en geef nooit vertrouwelijke informatie zoals wachtwoorden of bankgegevens door via deze kanalen Het onderzoek wordt verdergezet door de lokale recherche van politiezone Kempenland. De politiezone en het parket zijn vastbesloten om krachtig op te treden tegen oplichters en de veiligheid van de burgers te waarborgen.