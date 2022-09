Academiejaar gaat van start met Stoet der togati

“Na de mededeling van Poetin, ben ik erg ongerust,” zegt oud-secretaris-generaal van de NAVO Willy Claes. Hij heeft een gesprek over het onderwijs in Limburg, de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne. “Poetin is in een hoekje geduwd, hij is wanhopig. Zijn militaire operatie is totaal mislukt. En hij heeft bovendien alle regels overtreden. Maar wat me echt zorgen baart is dat hij niet meer over Oekraïne als vijand spreekt, wel het Westen.” Claes sluit niet uit dat Rusland tactische nucleaire of chemische wapens kan gebruiken in de toekomst.