In het Spectrumcollege in Lummen kunnen leerlingen voortaan elke woensdag terecht bij een JAC (Jongeren Advies Centrum)-medewerkster. Het viel het gemeentebestuur van Lummen op dat jongeren het niet altijd even makkelijk hebben en tijdens de coronacrisis werd dit nog duidelijker. "Ze hebben iemand nodig die dichtbij hen staat en hun de juiste hulp kan aanbieden. Er zijn verschillende organisaties die zich hier voor inzetten, maar gemeente Lummen ging op zoek naar een oplossing dichterbij," aldus de gemeente. "Door een unieke samenwerking tussen onze gemeente, het Spectrumcollege en JAC Limburg staat het JAC sinds dit schooljaar heel kort bij de Lummense jongeren. We zijn met dit project gestart zodat we vanuit de gemeente een luisterend oor kunnen bieden aan onze jongeren," zegt schepen van zorg en welzijn, Heidi Lamotte. Tijdens het schooljaar is Joyce Vanloffeld, JAC medewerkster, elke woensdag bereikbaar. De Lummense jongeren kunnen er met al hun vragen of verhalen terecht. Dat kan variëren van relatieproblemen, het zich niet goed in zijn vel voelen, informatie over zelfstandig wonen tot problemen bij thuis of met vrienden. In de voormiddag is ze te vinden in het Spectrumcollege waar ze beschikbaar is voor elke jongere van de school, in de namiddag is ze bereikbaar in het GCOC Oosterhof voor alle andere Lummense jongeren. Het project loopt tot 30 juni.