De ogen van kunstliefhebbers uit de hele wereld zijn binnenkort gericht op de Truiense kunstenaar Tom Herck. Op de Biënnale van Venetië stelt hij een gigantisch menselijk geraamte tentoon dat aan het vissen is op dinosaurussen. Het is de eerste keer dat werk van Herck te zien zal zijn in Venetië. De kunstenaar deed eerder al van zich spreken toen de stad Sint-Truiden één van zijn kunstwerken in de ban sloeg. Later werd een ander kunstwerk van Herck in Borgloon herhaaldelijk vernield door fundamentalistische christenen. Hij was ook de eerste Limburger van wie een kunstwerk te zien was op Times Square in New York. En vandaag begroef hij een gigantisch skelet onder het gazon van het kasteel van Ordingen, een performance ter voorbereiding van het echte werk in Venetië. TV Limburg kon de eerste beelden maken.