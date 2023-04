En eindigen doen we met mensen met een beperking de kans te geven om te sporten. Dat is toch wat Stad Hasselt vandaag wil doen met de Sportcontainer All Inclusive challenge in het Kapermolenpark. Na de succesvolle editie van vorig jaar, konden dit jaar opnieuw zowel mensen met als zonder handicap zich inschrijven om het tegen elkaar op te nemen in verschillende disciplines.