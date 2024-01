Na jarenlange politieke ruzies is er een omgevingsvergunning afgeleverd voor een nieuwe sporthal in Hamont-Achel. Huidig sportcomplex De Koekoek is al jarenlang verouderd. 15 jaar geleden stond het dossier voor het eerst op de agenda, toen ging het enkel nog om een verbouwing. Vandaag gaat het om de bouw van een nieuwe sporthal. Vorig jaar werd de vergunning nog geweigerd, maar na het indienen van een nieuw dossier lijken de bezwaren te zijn weggewerkt. Volleybalclub Tectum Achel is in ieder geval blij met de oplossing, want in de huidige sporthal kan ze niet langer in eerste klasse blijven spelen.