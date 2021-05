- Pukkelpop mag doorgaan. Vanaf 13 augustus mogen grote festivals met meer dan 5.000 bezoekers weer plaatsvinden, op voorwaarde dat de bezoekers gevaccineerd zijn of een negatieve coronatest kunnen voorleggen. Dat besliste het overlegcomité vandaag. Pukkelpoporganisator Chokri is tevreden maar benadrukt dat hij Pukkelpop enkel wil laten doorgaan met 66.000 bezoekers per dag. - Het overcomité zorgde voor nog meer perspectief. Op 9 juni kunnen we weer naar de bioscoop, fitness of sauna. Vanaf 1 juli zijn er geen beperkingen meer op winkelen en sporten.- Maar er is ook minder goed nieuws: terwijl de coronacijfers in heel het land dalen, stijgen ze weer in Limburg. Ook de druk op de ziekenhuizen neemt toe. - Burgemeester Veerle Heeren zet tijdelijk een stap opzij in Sint-Truiden na het vaccinatieschandaal in haar stad. Pittig detail: ze maakte dit niet bekend tijdens de gemeenteraad maar wel in een persbericht vlak erna. Eerste schepen Jelle Engelbosch van N-VA is nu waarnemend burgemeester.- En bij Racing Genk blijven ze in de titel geloven. Al beseft trainer John van den Brom dat de weg nog lang is.