Acht bewoners geëvacueerd bij appartementsbrand in Munsterbilzen

De N-VA zet een bestuurslid van de afdeling Beringen aan de deur wegens het uiten van bedreigingen op Facebook. De man heeft spijt en zegt dat hij nu zelf bedreigd wordt. De sneeuwchaos is uitgebleven. Voka is boos. De politiek heeft zich niet te moeien in afspraken tussen werkgevers en werknemers, klinkt het. Door het koude weer gaat de verwarming omhoog en dat heeft voor een piek in het aantal branden gezorgd. In Diepenbeek en Bilzen moesten mensen geëvacueerd worden en in Lummen liep een bakker zware verwondingen op. De leerlingen van het WICO Sint-Hubertcollege in Neerpelt hebben gestaakt. En een familie ganzen steekt het zebrapad over in Kuringen. Een waar schouwspel dat elke dag te bewonderen is.