Acht voertuigen getakeld tijdens verkeersactie in Halen en Herk-de-Stad

Dinsdag hield de politie Limburg Regio Hoofdstad een gecoördineerde verkeersactie samen met de Douane en de Vlaamse Belastingdienst. Er werden 8 voertuigen getakeld tijdens de actie.

Tijdens de verkeerscontroles in Halen en Herk-de-Stad werden er een 80-tal pv's of onmiddellijke inningen opgesteld. Er werden 14 pv’s uitgeschreven voor het niet-betalen van verkeersbelasting. In het totaal werd er voor bijna 3.500 euro aan achterstallige belastingen geïnd.

Tijdens de actie werden er 8 voertuigen getakeld. Het ging vooral over voertuigen die niet verzekerd waren of bestuurders die nalieten om achterstallige belastingen of boetes te betalen. Tijdens de verkeerscontroles stelden de ploegen van de politie Limburg Regio Hoofdstad vast dat 3 bestuurders te veel gedronken hadden en 3 andere bestuurders onder invloed van drugs waren. Daarnaast werden er nog tientallen onmiddellijke inningen vastgesteld, vooral voor het gebruik van de gsm achter het stuur en het niet-dragen van de veiligheidsgordel.