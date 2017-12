Achtervolging door politie eindigt met crash in Bilzen

Na de tussenkomst van de Nederlandse ambassade voert de Maleisische politie nu wel een grondig onderzoek naar de dood van een 19-jarig topmodel uit Peer. Dat zegt de vader van het meisje. Ze viel in verdachte omstandigheden naakt van het balkon in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. De speurders richten zich op de rol van een steenrijke zakenman en zijn vrouw, die bij haar waren. Ze zitten in de cel omdat er drugs in het spel is. Mogelijk wordt de aanklacht snel omgezet in dood door schuld.