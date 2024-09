- Morgen is het zover. Het Europees Kampioenschap wielrennen strijkt neer in Limburg. En het is een organisatorisch meesterwerk. TVLimburg brengt u vandaag al een blik achter de schermen.- Politie LRH bekijkt in een gloednieuwe dronebus alle beelden die vanuit de lucht van het parcours van het EK en de wijde omgeving gemaakt worden.- Het event trekt wel een streep door de opendeurdagen bij Renault Paesmans in Hasselt.- De villamoord komt op 4 oktober voor assisen. Daarmee vangt de medebeschuldigde en de ex van de vermoorde zakenman bot. Zij vond dat het onderzoek al te lang geduurd had.- En een goedkoper driegangenmenu van een topchef? Wie jonger is dan 35 kan terecht bij 11 restaurants in Limburg. Jong Keukengeweld gaat weer van start.