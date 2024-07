Het parket seponeert de klacht van 7 leerkrachten tegen algemeen directeur van de Hasseltse GO! Next sportschool Carlo Gysens. Dat laat de scholengroep weten in een persbericht. De leerkrachten die lid waren van de WhatsAppgroep waarin discriminerende, seksistische en homofobe uitspraken werden gedaan meenden dat de directeur schending van het briefgeheim had gepleegd toen hij besliste om hen op non-actief te plaatsen. Het parket seponeert de klacht bij gebrek aan bewijs. Volgens de leerkrachten had de directeur strafbare feiten gepleegd toen hij besliste om hen op non-actief te plaatsen. Niet alleen zou hij volgens hen het briefgeheim hebben geschonenden, maar ook feiten uit het privéleven hebben bekendgemaakt met lasterlijke en eerrovende bedoelingen. Het onderzoek heeft onvoldoende bewijs opgeleverd. Bij voorzitter van Scholengroep Go! Next Erwin Vermeulen heerst er opluchting: “De seponering van de klacht door het Parket is de zoveelste bevestiging dat er vanuit de leiding van de Scholengroep en door de Algemeen Directeur Carlo Gysens juist en correct gehandeld werd tegen ontoelaatbaar gedrag.” Het is de zoveelste keer dat de leerkrachten ongelijk krijgen over hun standpunt, klinkt het bij de voorzitter: "De eerste keer toen de Raad van Bestuur moest oordelen over hun schorsing. En vervolgens toen ze daartegen in beroep gingen. Bij de uitspraak in beroep kregen ze immers al zware straffen. Nu krijgen ze nog eens ongelijk en dat immers over hun eigen strafklacht.” Meer in TVL Nieuws om 12u30