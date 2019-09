Actiegroep evalueert aanpak processierups

Geen Nederlands, Engels of Frans, maar gebarentaal in de klas. Het is eens wat anders. Aan het Atheneum in Hasselt volgen een twintigtal leerlingen vanaf dit schooljaar het keuzevak 'Vlaamse gebarentaal'. En de interesse is overweldigend, want de school heeft een wachtlijst moeten aanleggen. Voor de leerlingen is het een voorbereiding op het hoger onderwijs en op hun latere leven. Gebarentaal: moeilijk om te leren? Toch niet, klinkt het.