Actiegroep vindt Avonturenberg in Beringen veel te gevaarlijk voor kinderen

Een stem voor N-VA is een stem voor de afschaffing van de provincie. Dat laat CD&V-voorzitter Wouter Beke verstaan in een gesprek met onze redactie. CD&V wil na de gemeenteraadsverkiezingen in 1 op 2 Limburgse gemeenten de burgemeester leveren. De stad Hasselt opent de jacht op de sluikstorters die hun rommel achterlaten in het Heksenbos tot groot ongenoegen van de buurtbewoners. Er komen camera's en extra verlichting. De daders riskeren een gasboete van 350 euro.Staatssecretaris voor asiel Theo Francken stelt zich vragen bij Limburgse schepenen die zowel de Turkse als de Belgische nationaliteit hebben.En Dana Winner en Mauro Pawlowski spelen voor het eerst in dezelfde band. De Universiteit Hasselt viert zijn vijfenveertigste verjaardag met een heel bijzonder optreden van grote Limburgse muzikanten.