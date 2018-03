Bij de huiszoekingen zijn in totaal 12 leden van de Hells Angels of personen die aan de motorbende kunnen gelinkt worden opgepakt. In de vooravond was nog niet duidelijk of ze aangehouden blijven. Gezien de omerta, zullen ze wellicht zwijgen. Het onderzoek naar de Hells Angels loopt al van begin 2017 en werd tot in de puntjes voorbereid door de federale gerechtelijke politie van Limburg, samen met de politiezones Carma en Lama. Er is een link met eerdere criminele feiten in Herk en ook voor een reeks verdachte autobranden en een granaataanval in het Genkse kijken de speurders in de richting van de Hells Angels.