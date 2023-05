Advocaat geschorste leerkracht: "Cliënt is van allochtone afkomst en zeker geen racist"

De raad van bestuur van de Sportschool in Hasselt bevestigt de schorsing van de leerkrachten die racistische, homofobe en seksistische uitlatingen deden in een WhatsAppgroep. Dat verneemt TV Limburg uit goede bron. De raad van bestuur wil het onderzoek afwachten dat een onderzoekscel is opgestart tegen de leerkrachten. De beslissing geeft aan dat er genoeg zwaarwichtige elementen in het dossier zitten om een verdere schorsing te rechtvaardigen. De raad van bestuur lijkt niet over één nacht ijs te willen gaan maar wil tegelijkertijd toch ook meer sereniteit in het dossier brengen. Zoals onze redactie eerder ook al bekendmaakte, hebben de leerkrachten op hun beurt een klacht bij de politie ingediend tegen directeur Carlo Gysens. Ze pikken het niet dat ze geschorst zijn voor uitlatingen die volgens hen behoren tot de privésfeer. Ze dienden ook klacht in tegen de klokkenluider en twee andere leerkrachten voor schending van de privacy en laster en eerroof. De raad van bestuur vraagt aan de directeur om voorlopig geen verklaringen meer af te leggen in het openbaar. De beslissing van de raad van bestuur wordt later bekendgemaakt en ook per brief betekend aan de advocaten van de leerkrachten. Meer info in het TVL Nieuws van deze middag.