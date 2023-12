De pleidooien in het proces rond de martelmoord zijn afgerond. Opvallend was dat de advocaten vooral verduidelijkten waar hun cliënten niet bij waren. "De beschuldigde was afwezig bij de ontvoering, of bij de marteling in de garage, of ging niet mee naar Forzée," zegt TVL-journalist Margo Ombelets vanuit Tongeren. Zo proberen de advocaten de jury te overtuigen dat hun cliënt geen fatale rol speelde tijdens de feiten.