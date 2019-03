Justitie Advocaat Luk Delbrouck: "Houding van universiteit in dossier Vereeck is discutabel"

Het parket seponeert het onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag van Lode Vereeck. De universiteit van Hasselt start wel een tuchtonderzoek naar de professor. Advocaat Luk Delbrouck geeft meer uitleg over de zaak.



"De houding van de universiteit in dit dossier lijkt me wel discutabel. De universiteit was in mei al in kennis van de feiten over Vereeck. Maar men wacht dan tot één week voor de gemeenteraadsverkiezingen om die klacht te verzenden naar het parket. Dat is een cruciale datum," vertelt de advocaat van Vereeck, Luk Delbrouck.



"Houding van universiteit is discutabel"

De advocaat van Vereeck stelt zich serieuze vragen over de manier waarop de universiteit één van haar eigen professoren behandelt. "Tien minuten na de mededeling van het parket, reageerde de universiteit. Niet om te zeggen dat men opgelucht is, wel om te zeggen: je ontkomt hier niet aan, wij starten een tuchtonderzoek. Die houding van de universiteit ten aanzien één van zijn professoren, is bedenkelijk," reageert Delbrouck.



"Vereeck reageert opgelucht"

Lode Vereeck reageerde opgelucht, weet Delbrouck. "De vraag is vooral: kunnen we deze schade nog rechtzetten? Zowel op de universiteit als in de politiek heeft dit dossier hem veel schade berokkend."