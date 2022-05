In het moordproces rond Silvio Aquino in Tongeren is op foto's het lichaam van het slachtoffer getoond. Dat waren voor de familie Aquino en voor de weduwe, die het proces aandachtig volgen, aangrijpende momenten. Silvio Aquino kreeg op 27 augustus 2015 7 kogels in het lichaam. 5 in het hoofd en 2 in de romp. Wie al die kogels afgeschoten heeft, zal nog moeten blijken op dit proces. Gisteren kwam Sandro Hamidovic plots met een bekentenis. Maar wie de tweede schutter was, blijft onduidelijk.