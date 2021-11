Advocaat Tom Van Overbeke: "Ongevraagd seksfilmpje doorsturen, is strafbaar"

door Margo Ombelets

Sinds enkele dagen circuleert er een seksfilmpje, opgenomen in de kerk van Bree, op sociale media. Het koppel in de video hangt een straf boven het hoofd voor openbare zedenschennis. "Maar ook al wie het filmpje bewaart of doorstuurt, is in fout," zegt advocaat Tom Van Overbeke. "Wie de video van openbare zedenschennis doorstuurt, is strafbaar. En riskeert een geldboete tot 4.000 euro, en zelfs een celstraf".