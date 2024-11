De 27-jarige man die vorige week een 56-jarige fietsster doodreed in Diepenbeek, blijft aangehouden. Dat heeft de raadkamer beslist.Vorige week woensdag reed de dader, pas vader geworden, een fietster van 56 uit Vliermaal dood op de Steenweg in Diepenbeek. Hij stapte onmiddellijk uit het voertuig, niet om de vrouw te helpen, maar om het op een lopen te zetten. De politie kon hem snel inrekenen. Hij bleek te rijden onder invloed van alcohol en hij was niet aan zijn proefstuk toe. In 2021 was hij al eens veroordeeld voor dronken rijden.De jonge vader riskeert zeker vier jaar gevangenis. De tenlastelegging is niet mals. Hij wordt beschuldigd van onopzettelijke doding, vluchtmisdrijf, intoxicatie en het besturen van een voertuig, zonder het hebben van een alcoholslot. Bekijk ook: