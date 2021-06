Advocaat vriendin Jürgen Conings: "Ik geloof niet in complottheorieën over zijn dood"

Eén dag nadat het lichaam van Jürgen Conings gevonden is gaat de zoektocht in het Nationaal Park Hoge Kempen verder. Vanochtend reed opnieuw een kolonne militairen het Dilserbos binnen. Het leger zoekt verder naar wapens en andere voorwerpen die een licht kunnen werpen op wat er zich heeft afgespeeld in de periode dat Jürgen Conings in Leopoldsburg de kazerne uit reed met vier raketwerpers in zijn koffer en het moment dat zijn lichaam gisteren teruggevonden is.