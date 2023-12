Advocaten vragen alternatieve veroordeling voor aantal beschuldigden martelmoord

5 jaar, waarvan 3 jaar met uitstel. De dader van de fatale brand in Beringen, waarbij brandweermannen Benni Smulders en Chris Medo om het leven kwamen, moet twee jaar effectief naar de cel. Tot tevredenheid van de nabestaanden. Zij vinden dat gerechtigheid is geschied. De procureur had eerder vijf jaar met uitstel gevraagd voor de brandstichting. Toch heeft de rechter een zwaardere straf uitgesproken. Daarmee is de zaak niet voorbij voor de nabestaanden. De erkenning dat het om brandstichting ging, is belangrijk voor de toekenning van de schadeclaims. Daar wordt in juni verder over geoordeeld. In februari moeten ook twee andere beschuldigden voor de jeugdrechter verschijnen. Guido en Marina, de ouders van Benni Smulders, verlieten opgelucht de rechtbank.