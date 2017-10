Afbraakwerken gestart voor bouw gevangenis Leopoldsburg

Commissaris Geert Verheyen van Politie CARMA is een van de genomineerden voor de '40 Under 40 Awards' van de International Association of Chiefs of Police (IACP). Op maandag 23 oktober is de commissaris te gast op de 'IACP Annual Conference and Exposition' in Philadelphia, Pennsylvania (VS), om er zijn award in ontvangst te nemen. Commissaris Verheyen werd genomineerd omwille van zijn inspirerend leiderschap en doortastende aanpak van lokale uitdagingen. De jaarlijkse IACP '40 Under 40 Awards' erkent 40 professionals in de rechtshandhaving uit de hele wereld en onder de leeftijd van 40 jaar. "Toegewijde professionals""De winnaars tonen leiderschap en engagement aan de hand van concrete realisaties. De toegewijde professionals die geselecteerd zijn voor de awards zijn onze actuele 'up-and-coming'-leiders", stelt Police Chief Magazine, een tijdschrift van de IACP. "Deze leiders tonen een buitengewone gedrevenheid om zowel het korps als de medewerkers die de gemeenschap moeten dienen, naar een hoger niveau te tillen. Ze begrijpen dat samenwerking van vitaal belang is voor de verbetering van de dienstverlening."Lokale impact van goed leiderschap Commissaris Geert Verheyen, overigens de enige Belgische genomineerde, is vereerd met de award: "Ik diende in 2016 een dossier in en enkele maanden geleden ontving ik een brief van de IACP, om me te feliciteren met de nominatie. Op maandag 23 oktober mag ik de award in ontvangst nemen in Philadelphia, op een indrukwekkende jaarlijkse conferentie. Naast de erkenning levert de nominatie mij een publicatie op in een gerenommeerd tijdschrift van de IACP, en een jaar gratis lidmaatschap." CarrièreGeert Verheyen behaalde een master in de Criminologie en startte zijn carrière bij een privébedrijf. In 2007 besloot hij de opleiding tot politieofficier te volgen. Na enkele jaren bij het federaal commando van de federale Wegpolitie kwam hij in de toenmalige lokale politiezone GAOZ (Genk, As, Opglabbeek, Zutendaal) terecht, waar hij aan het hoofd kwam te staan van de interventiedienst. Vanuit deze functie speelde hij een cruciale rol bij de succesvolle integratie van GAOZ met de politie van Houthalen-Helchteren in 2013-2014. Eén van de speerpunten van deze fusie was de dringende aanpak van de wijk Meulenberg in Houthalen. CP Verheyen tekende onder meer een doortastend politioneel plan van aanpak uit om de wijk op een beter spoor te brengen. Zeer recent maakte CP Verheyen promotie tot adjunct-korpschef.