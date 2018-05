Afbraakwerken stadhuis Beringen dan toch van start

In de tweede aflevering van onze reeks over de vzw Stijn krijgen we vandaag een blik in de interne keuken en dat mag je letterlijk nemen. De keuken van 't Weyerke maakt elke dag ruim 600 individuele maaltijden klaar voor de zorggebruikers van de vzw. En ook de was doet de vzw Stijn zelf. In Sint-Oda draait de wasserij tot 1.000 kilo was per werkdag.