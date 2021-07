Terug naar AFF! Onder die vlag lanceert de organisatie rond het Absolutely Free Festival in Genk op 6 en 7 augustus twee volwaardige festivalavonden, met een twintigtal muzikale acts en de typische AFF-sfeer. Al meer dan anderhalf jaar liggen de motoren van het Absolutely Free Festival (AFF) in Genk noodgedwongen stil. In de tussentijd heeft de festivalorganisatie werkt gemaakt van een alternatief. Op 6 en 7 augustus mogen de toegangspoorten op de terreinen aan C-mine openzwaaien voor ‘Terug naar AFF’. Dat wordt de intieme maar even gezellige versie van grote broer Absolutely Free Festival. Per avond kunnen 500 muziekliefhebbers in de groene omgeving van C-mine een veilig feestje bouwen in een festivaldorp met open podia, terrassen en food & drink-corners. ‘Terug naar AFF’ gaat muzikaal ‘beyond borders’ en mikt daarvoor bewust op spannende geluiden die niet per se bekend in de oren klinken. Op 6 en 7 augustus kan het publiek kennismaken met jong en vooral verrassend talent uit binnen- én buitenland. De elf namen van het hoofdpodium zijn vandaag geland. De acts van het elektronica-eiland volgen zeer binnenkort. VRIJDAG Op vrijdag zwaaien de festivalpoorten om 18 uur open en starten de concerten om 19 uur. Lander & Adriaan: De nieuwste speeltuin van twee heren die als kind in een ketel vol toverdrank zijn gevallen. Lander Gyselinck, drummer bij BeraadGeslagen en STUFF. kruist de degens met Adriaan Van de Velde (Pomrad voor de vrienden) met als enige doel om elke groove binnenstebuiten te keren en genadeloos op je heupen te mikken. Gemuteerde funk, stuiterende jazz of hiphop met een serieus spraakgebrek: wij weten zelfs niet hoe we deze cocktail moeten omschrijven, dus kom het zeker zelf uitchecken! Aili: de onweerstaanbare elektropop van Aili schoot afgelopen jaar als een raket naar de top van àlle hitlijsten met ‘Dansu’. Uniek mengsel van altpop, disco en acid house. Dit wordt lekker dansen! Meetsysteem (nl): onze noorderburen vaardigen hun beste palindroom af. Meetsysteem brak in Nederland helemaal door met zijn filmische nederpop die ergens tussen disco en yogamat landt. Soms cool en groovy, soms melancholisch, maar altijd muzikaal verfrissend. Tukan: deze hoofdstedelingen wonnen het Concours Circuit (de Waalse Rock Rally) met de vingers in de neus en beginnen nu aan hun veroveringstocht boven de taalgrens. Acid house, jazz, dub,… De schoonste paradijsvogel die je deze zomer gaat zien! Lo-Lee-ta: pakte in 2019 de bloemen als één van de drie Limburgse laureaten van Sound Track. Mysterieuze elektropop verpakt in zwoel minimalisme. Met een nieuwe EP in de steigers lacht de toekomst hen toe. ZATERDAG Op zaterdag kan je vanaf 17 uur het terrein op, de optredens trappen af om 18 uur. Penelope Isles (uk): kippenvel krijgen van pure extase, een band die je moeiteloos aan je kraag optilt en een uurtje later verweesd neerzet. Penelope Isles walste pre-pandemie podia over de hele wereld plat met hun originele indierock vol speelse harmonieën en breed uitwaaierende gitaren. Na passages op onder meer Pukkelpop steken de dames en heren eindelijk nog eens het Kanaal over. Dit wordt een Wall of Sound van jewelste. Eentje die lang gaat nazinderen, beloofd! The Guru Guru: in het bronsgroen eikenhout heeft deze band stilaan geen introductie meer nodig. Deze zelfverklaarde ‘borderline rockers’ brachten net hun nieuwe EP ‘It’s a (doggy) world’ uit en staan te trappelen om het publiek te bombarderen met hun unieke blend van hoekige riffs, pompende drums en schizofrene vocals. Personal Trainer (nl): spannendste band van Amsterdam en omstreken. Bont gezelschap dat steevast uitblinkt in het neerpennen van verdomd catchy popliedjes. Live altijd één brok energie, op het randje van pure chaos. Voor fans van Blur, Polyphonic Spree en Broken Social Scene. Stoop Kid: het soloproject van Jens Rubens. Live brengt de Diestenaar een band mee die zijn lo-fi indierock extra energie bezorgt. Stoop Kid staat voor knappe, ontroerende slackersongs die fans van Silver Jews of Grandaddy zeker kunnen bekoren. Camille Camille: verzorgde het afgelopen jaar de soundtrack bij droeve, verwarrende tijden. Indiefolk van internationale allure die niet weg te branden was uit de playlist van Duyster. Kom samen met ons wegdromen op een warme zomerdag. Aster: folksongs in de traditie van de allergrootsten, met voldoende weerhaakjes. Eén van Limburgs allergrootste talenten legde eerder een nokvolle Muziekodroom het zwijgen op. Opgelet: tickets op voorhand reserveren Ook dit jaar blijft AFF een gratis festival. Omdat het aantal plaatsen per dag beperkt is tot amper 500 wordt op voorhand wel een drankwaarborg gevraagd. Die kan je tijdens het festival omzetten in drankkrediet. Heel concreet: je schrijft via de betaalmodule op de site van AFF 10 euro per dag/per bezoeker over en bent zo zeker van je plaats. Ook niet vergeten mee te brengen naar het festival: drie gebruikte batterijen. Want AFF is en blijft hét batterijenfestival. Breng je drie gebruikte batterijen mee, dan kan je je volledige krediet tijdens het festival in drankjes omzetten. Vergeet je de batterijen, dan wordt een registratiekost van 2,5 euro aangerekend. Een plaatsje reserveren is enkel mogelijk in veilige bubbels van 4 tot 8 personen. Je betaalt dan 40 of 80 euro per gezelschap. Het aantal toeschouwers is beperkt tot 500, dus vorm bubbels met je vrienden en ga dan zo snel mogelijk naar: www.absolutelyfree.be