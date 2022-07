Afgezette burgemeester Rik Rijcken ontgoocheld en emotioneel

door Luc Moons

De afgezette burgemeester Rik Rijcken is ontgoocheld, maar blijft strijdvaardig. Hij was sinds 2018 burgemeester en wordt dus al na 3,5 jaar vervangen. Dat kan in uitzonderlijke omstandigheden dankzij het nieuwe gemeentedecreet en dat is hier gebeurd. Rijcken was aan zijn eerste termijn als burgemeester bezig, nadat hij in 2009 met ruzie de cd&v van Theo Schuurmans verliet en de partij Pro Hamont-Achel startte. Hij bleef dus gisterenavond op de gemeenteraad afwezig, wegens een sterfgeval in zijn familie. Maar voor de camera van TV Limburg maakte hij toch even tijd.