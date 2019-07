Afro Latino haalt al twee decennia tropische sfeer naar Bree

De Lommelse carnavalsgroepen luiden de alarmbel. Steeds meer verenigingen vinden geen onderkomen meer voor hun praalwagen in opbouw. Een probleem dat al jaren aansleept en waar nog steeds geen oplossing voor gevonden is. “Als we geen nieuw onderkomen vinden, dan kan dit wel eens het einde van onze carnavalsverenigingen betekenen”, luidt het. Een vijftal carnavalsverenigingen in Lommel kan haar praalwagens niet zelf bouwen, omdat ze geen onderkomen meer hebben. “We hebben het steeds moeilijker om een geschikte en betaalbare bouwhal te vinden voor de carnavalswagens”, vertelt Bert Peeters, de voorzitter van Carnaval Lommel vzw. “Steeds meer groepen moeten hun bouwplaats verlaten omdat de eigenaars andere plannen hebben met de hal. Ook deze zomer hebben er weer enkele groepen te horen gekregen dat ze op zoek moeten naar een ander onderkomen.” Einde carnavalsverenigingen Al enkele jaren zijn de Lommelse carnavalsverenigingen op zoek naar een permanente oplossing, maar zonder succes. Zij vrezen dan ook het ergste. “Als we geen onderkomen vinden, dreigt zelfs het einde van onze carnavalsgroepen”, aldus Peeters. “Carnaval en de zelf gemaakte Lommelse wagens zijn een stuk cultureel erfgoed. Ik hoop dan ook dat er voor ons probleem een oplossing uit de bus komt, zodat we dit stuk geschiedenis niet verliezen." Later volgt meer in het TVL Nieuws.